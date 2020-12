Neuenburg Amazon kann nun die Pakete verschicken

Stadträtin Michaele Mertes (Freie Wähler) zitierte einen Medienbericht, nachdem Amazon am Standort in Freiburg ausschließlich auf Leiharbeiter und selbstständige Fahrer setze. Dies sei in der vergangenen Ratssitzung ganz anders dargestellt worden, zeigte sich Mertes verwundert. Außerdem würden dort die Gewerbesteuerzahlungen nicht so hoch ausfallen. Dazu könne er als Vermieter nichts sagen, erklärte Christian Germadnik von der Logad Holding. Er versprach aber, die Frage an Amazon weiterzugeben.

„Wir können das mit dem Baurecht nicht beeinflussen“, stellte Bürgermeister Joachim Schuster fest. Er verwies darauf, dass es in den großen Neuenburger Firmen bereits hunderte Leiharbeiter gebe, und diese auch den Mindestlohn erhielten. Der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass die Mitarbeiterzahl zu Saisonzeiten erhöht werde.

Gewerbe braucht Logistik

Bedenken hinsichtlich des Verkehrsaufkommens äußerte Stadträtin Iris Buck (Freie Wähler), die an der vorangegangenen Ratssitzung nicht teilnehmen konnte. „Für mich ist der Gewerbepark Breisgau viel besser geeignet“, sagte Buck.

Bürgermeister Joachim Schuster verwies darauf, dass die Stadt vom produzierenden Gewerbe lebe. „Ohne Logistik funktioniert das nicht“, sagte Schuster. Mit den Verteilzentren von Dachser und Lidl seien die großen Flächen im Gewerbepark vergeben. Außerdem gehe es ja darum, ein vorhandenes Gebäude zu nutzen.

Auf die von Stadträtin Waiz angesprochene schlechte Presse für Amazon hielt der Rathauschef entgegen, dass alle Firmen in Neuenburg legale Möglichkeiten nutzten, um Steuern zu sparen. Das gelte auch für die städtischen Betriebe und Gesellschaften.

Abriss wenig sinnvoll

Das südliche Gebäude an der Freudenbergstraße werde abgerissen, bestätigte Germadnik auf Nachfrage von Stadtrat Christoph Ziel (Freie Wähler). Das Gebäude lasse sich nicht einfach in ein Parkhaus umbauen. Ziel erinnerte daran, dass das Gebäude noch gar nicht so alt sei, der Abriss und Neubau sei mit Blick auf die CO2-Bilanz wenig sinnvoll.