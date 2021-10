Neuenburg Vorverkauf für Dauerkarten beginnt

„Schtimmig“ - Stimmung – lautet die Überschrift der Reihe, bei der immer donnerstags kleine Bands oder Duos für Unterhaltung im Wuhrlochpark sorgen sollen. Dienstags ist die Reihe „Rheinlesen“ mit Krimi-Lesungen, Erzählungen und Poetry Slam geplant.

Künstler aus der Region

„Wir setzen auf regionale Künstler, aber auch die Trinationalität ist wichtig“, betont Hanusch. Hier brächten sich auch das Departement Haut-Rhin und die Stadt Mulhouse ein. Als Beispiel nennt er den „World Dance Day“, an dem auf allen Bühnen getanzt wird und wo sich Gruppen aus der Schweiz und Frankreich beteiligen. Geplant ist auch ein viertägiges Zirkusfestival und ein kleines Revival des Neuenburger Jugendkulturfestivals „Regio Jam“.

Zum Programm gehören auch regelmäßige Matinée-Veranstaltungen oder Frühschoppen-Konzerte.

Aber auch regelmäßige Sportangebote wie Yoga oder QiGong sind Teil des umfangreichen Veranstaltungsprogramms.

Familienfreundliche LGS

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren erhalten freien Eintritt, berichten Leisinger und Degen. Dies sei nicht bei allen Gartenschauen selbstverständlich. Die Stadt Neuenburg will sich damit als familienfreundliche Stadt präsentieren. Leisinger empfiehlt Eltern auch gleich für die Kinder eine Dauerkarte ausstellen zu lassen, damit entfalle beim Besuch das Anstehen am Kassenhäuschen. Als besonderes Bonbon gibt es für die Käufer von Dauerkarten ein Gutscheinheft mit attraktiven Rabattaktionen von 35 Unternehmen aus der Region.

Führungen

„Rheinspaziert“ heißt es am 3. Oktober auch auf dem Landesgartenschau-Gelände. Um 13 und 15 Uhr werden Führungen durch die Rheingärten (Treffpunkt am künftigen Haupteingang Ecke Vogesen-Rheinwaldstraße) und um 17 Uhr eine Führung durch den Wuhrlochpark (Treffpunkt an der Altrheinhalle) angeboten. Die Führungen dauern jeweils 60 Minuten.

Die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg findet vom 22. April bis 3. Oktober. statt Dauerkarten kosten im Vorverkauf 100 Euro beziehungsweise ermäßigt 85 Euro. Ab 31. Januar kosten die Dauerkarten 115 beziehungsweise 95 Euro und mit dem Start der Gartenschau am 22. April dann 130 beziehungsweise 105 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Information am Rathausplatz, das „alltours“-Reisebüro und Foto-Ziel in Neuenburg. Tageskarten sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse Markgräflerland erhältlich.

Online-Ticketverkauf unter www.neuenburg2022.de.

Die Tagestickets kosten 19 Euro und ermäßigt 16 Euro. Ermäßigungen gibt es für Gruppen ab 20 Personen, Auszubildende, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung und Bezieher von Grundsicherung oder Arbeitslosengeld.