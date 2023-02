Neuenburg Wehr im Kernort rückte 165 Mal aus

Mit Problemen bei Lieferketten haben zwischenzeitlich auch die Feuerwehren zu kämpfen, wie dem Bericht des Abteilungskommandanten zu entnehmen war. Das neue Löschfahrzeug LF 20, das ein LF 16 aus dem Jahr 1989 ersetzen soll, wird für Anfang 2024 erwartet. Schneller geht es mit dem neuen Mannschaftstransportwagen, der nach Verzögerungen nun für April angekündigt ist. Darüber hinaus ist der Ersatz des Rüstwagens aus dem Jahr 1991 geplant.

Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Am 18. Januar 1873 haben 59 Bürger die Neuenburger Feuerwehr gegründet. Die Ausrüstung der Wehr wurde in den Weltkriegen zerstört. Nach dem zweiten Weltkrieg beschaffte die Neuenburger Wehr im Jahr 1957 ihr erstes Fahrzeug, ein LF 8. Das Fahrzeug, das den Namen Rudolf trägt, wurde zum Jubiläum unter der Federführung von Norbert Holzreiter und Dietmar Salathé mit Unterstützung der Altersabteilung restauriert. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem Festbankett am 21. April sowie mit einem Blaulichttag am 10. September in der Innenstadt.

Bilanz des Bürgermeisters

„Feuerwehr und alle anderen Hilfsorganisationen leben von Anerkennung“, sagte Bürgermeister Joachim Schuster in seinem Grußwort und betonte, „wie dankbar die Gesellschaft ist, dass es Menschen gibt, die immer bereitstehen“. Darüber hinaus zog der scheidende Rathauschef Bilanz. „Wir haben vor 32 Jahren begonnen, das Feuerwehrwesen auf der Gemarkung zu optimieren“, sagte Schuster. Er sei stolz darauf, dass es gelungen sei, eine Brücke zu schaffen von den Abteilungen hin zu gemeinsamen Zielen. Angesprochen auf das Thema Drehleiter betonte der Rathauschef, dass der Gemeinderat die Voraussetzungen geschaffen habe.

Ehrungen

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Martin Krozinger von Kreisbrandmeister Alexander Widmaier mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Silber ausgezeichnet. Für 15 Jahre erhielten Tim Grozinger und Benjamin Illenberger das Ehrenzeichen in Bronze. Für 45-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr erhielt Christoph Ziel eine Ehrenurkunde der Stadt Neuenburg.