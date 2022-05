Neuenburg Wie hält man den Reichtum geheim?

Der Erlös des letzten Stücks „Keine Ruhe in der Rente“ – immerhin rund 5500 Euro – ging unter anderem an die Bürgerstiftung Neuenburg, das Frauenhaus in Lörrach, das Haus Engels in Hertingen, das Elternhaus der Universitätsklinik Freiburg sowie den Verein Tigerherz in Freiburg. Darüber hinaus wurde an Hilfsorganisationen in Indonesien gespendet, die dort nach Naturkatastrophen Aufbauhilfe leisteten. Auch dieses Jahr werde der Verein nicht viel spenden können, da der Eintritt ja im Ticket der Landesgartenschau enthalten sei, bedauert Steinbeck ein wenig. Als Neuenburger Verein engagiere man sich gerne und unentgeltlich für die Landesgartenschau, heißt es.

Das Stück „Kaviar und Hasenbraten“ ist ein Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch. Wie gewohnt hat Steinbeck das Stück ins Alemannische übersetzt und für seine Truppe adaptiert.

Die Geschichte: Bei Familie Steiner herrscht mal wieder Ebbe in der Kasse. Dann erfährt der Nachbar Manfred, dass der langjährige Kumpel „Klunker-Ede“, der wegen eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft im Knast saß, verstorben ist. Hausherr Max erinnert sich an ein Kuvert, das Ede ihm zur Aufbewahrung anvertraut hat. In diesem finden sich Diamanten im Wert von 800 000 Euro, die schnell zu Geld gemacht werden. Damit beginnt das Chaos: Wie kann man den Reichtum geheim halten? Oder wie erklärt man im Dorf den plötzlichen Reichtum?

Mitwirkende sind Alfons Klingele, Beate Berger, Alicia Scheidt, Celine Berger, Roland Kappeler, Anja Hamburger, Stefan Scheidt, Beate Sänger, Mathea Scheidt, Damaris Zindler und Stefan Anlicker. Hinter der Bühne wirken Regisseur Peter Steinbeck, Souffleuse Mechthild Merle, Elvira Lienhard und Philipp Müller.

Premiere ist am Mittwoch, 11. Mai, ab 19 Uhr auf der kleinen Bühne im Wuhrlochpark. Weitere Aufführungstermine sind jeweils mittwochs am 1. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September. Beginn ist jeweils um 19 Uhr auf der kleinen Bühne im Wuhrlochpark. Der Eintritt ist im Gartenschau-Ticket inbegriffen. Mit Ausnahme von Dauerregen finden die Aufführungen bei jedem Wetter statt. Aktuelle Informationen sind unter www.neuenburg2022.de und www.lachbuehne.de zu finden.