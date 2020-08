In der wöchentlichen Aufstellung für die Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald werden für die Stadt Neuenburg am Rhein sechs aktive Fälle aufgeführt, vier mehr als in der Vorwoche, in der erstmals wieder zwei Neuinfektionen registriert wurden. Insgesamt haben sich somit in Neuenburg in der Summe 62 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Statistik für Müllheim weist zwei Neuinfektionen beziehungsweise aktive Fälle aus. Das ist ein aktiver Fall mehr als in der Vorwoche. Insgesamt stieg die Zahl der registrierten Infektionen in der Stadt von 119 auf 121 Fälle.