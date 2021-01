Neuenburg Wildabwehrzaun am Rhein

Neuenburg am Rhein. Schwarzwild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bestens an die Kulturlandschaft in Deutschland angepasst. In der Rheinebene nutzen die Wildschweine immer wieder Mais-, Raps- oder Weizenfelder, um sich gut geschützt satt zu fressen. Auch die wilde Rheinauenlandschaft in Neuenburg am Rhein biete den Tieren ideale Nahrungsquellen und Aufenthaltsmöglichkeiten.