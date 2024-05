Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag wieder die beliebte Chilbi in Neuenweg statt. Die wievielte Auflage es in diesem Jahr war, ist indes ungewiss: „Die erste Chilbi fand wohl anlässlich der Einweihung der Neuenweger Kirche statt“, so Organisatorin Sophia Vollmer. Mindestens 100 Jahre alt soll die Chilbi sein – genauere Informationen erhofft sich die Veranstalterin durch das Studium von Kirchenbüchern.