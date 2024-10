Neuer Adelsberger Ortsvorsteher:: Wieder mehr zusammenrücken

Eigentlich sei er eher immer der Vereinsmensch gewesen, war als Fußballtrainer in mehreren Vereinen im Wiesental aktiv – zuletzt in Hausen. Und er sei bisher überhaupt nicht politisch aktiv gewesen, auch wenn sich sein Vater dies gewünscht hätte. In seine Fußstapfen wollte er eigentlich nicht treten. Eigentlich. Doch nun kam es anders. Und so gehe Zimmermann nun voller Tatendrang und motiviert in dieses neue Amt.

An einem Strang ziehen

Vor einem Jahr ging Zimmermann als Abteilungsleiter bei Mahle in den Ruhestand und setzte sich auch im Vereinsleben zur Ruhe. Dann sei ihm wichtig gewesen, dass im Ortschaftsrat auch jemand aus dem Ortsteil Blauen vertreten ist. Zu seiner Überraschung bekam er dann bei den Wahlen im Juni sogar die meisten Stimmen. Viele Neue kamen ins Gremium. „Es wurde deutlich, dass das Dorf eine Veränderung braucht“, sagt Zimmermann.