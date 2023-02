Neuer Bademeister in Inzlingen Burgi bekommt einen neuen Job

Herausragender Einstand

Einen geradezu herausragenden Einstand in das Inzlinger Fasnachtsgeschehen feierte die junge Generation der Schlurbi-Clique, an deren Spitze Oberschlurbi Samuel Hefele steht. Er führte mit seinen Schlurbi-Mädchen und Schlurbi-Jungs durch das Programm. Sie belegten auf eindrucksvolle Weise, dass die junge Fasnachtsgeneration in Inzlingen bereits Bestnoten verdient.

Dies bewiesen auch Franziska Siebold, Melanie Andris und Jakob Andris, die mit lang anhaltendem Beifall für ihre Büttenreden belohnt wurden, während die Altvorderen Olaf Andris und Holger Suck auf musikalische Weise wie auch im Versmaß den „Doppelwumms“ in Szene setzten. Dass bei all den Büttenreden auch Bürgermeister Marco Muchenberger sein Fett abbekam, war selbstverständlich. So wurde der „Burgi“ kurzerhand zum Bademeister eines noch zu bauenden Schwimmbads am Wasserschloss befördert.

Schwimmbad am Schloss

Auf diese Weise sollte der Burgi mit dafür sorgen, dass der bisherige Schlossteich, als Schwimmbad ausgebaut, bei Starkregen als Auffangbecken dienen könnte.

Einen Schlusspunkt über das mit vielen Höhepunkten gespickte Programm setze Gisela Oswald. Sie trat als Inzlingen Plauderdäsche auf, die mit spitzer Zunge das Ortsgeschehen glossierte. Musikalisch umrahmt wurde der Dorfabend der Schlurbi-Clique von den Waieländer Dudlern des Musikvereins Inzlingen.