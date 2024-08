Neuer Beirat für St. Agathe: Geschichte spiegelt sich in Kirche wider

Im Jahr 1979 gründeten die Stadt und die Evangelische Kirchengemeinde Fahrnau ein Kuratorium, um die Nutzung des Gebäudes für kirchliche Feiern, Konzerte, Vorträge und Ausstellungen sicherzustellen.

Menschen in ihr verewigt

Ulrike Krumm sagte, ihr liege die Agathenkirche nicht nur als Pfarrerin der Fahrnauer Gemeinde, sondern auch persönlich, sehr am Herzen. „Sie könnte als Modell für eine Modelleisenbahn-Landschaft herhalten – sie ist einfach eine Kirche im Dorf“, so Krumm.

Sie erläuterte dann, dass das Kleinod in mehrfacher Weise lebe. „Sie lebt durch die Menschen, die sich in ihr verewigt haben.“ Unter anderem durch die Personen, deren Namen auf den Epitaphen an der Wand zu sehen sind. „Die Fahrnauer Geschichte hat sich in sie eingezeichnet und wird in ihr sichtbar.“ Sie lebe aber auch durch ihr Geheimnis um die Fresken, von denen noch einige unter dem Putz vermutet werden. Schließlich lebe sie auch durch die Musik, die in ihr erklinge. Sie dankte Anja Lohse und Bernhard Wehrle daher für die Organisation der Reihe „Akustik in Agathen“.