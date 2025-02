Neuer Dirigent bei der Hausener Hebelmusik: „Wir wollen tolle Projekte machen“

Ich habe nicht lange gezögert, als die Anfrage vom Verein kam. Ich kannte viele Musiker ja bereits persönlich. Die Hebelmusik ist ein großes Orchester mit vielen guten Musikern. Da kann man was machen. Sie haben in der Vergangenheit bereits coole Sachen gemacht und es gibt viele Events in der ganzen Region, bei denen die Hebelmusik dabei ist.

Mit welchen Vorstellungen gehen Sie an Musik heran?

Ich selbst will abwechslungsreiche und vielseitige Musik machen vom Marsch über konzertante Musik bis hin zu Bigband, Jazz und Rock. Das macht für mich den Reiz der Blasmusik aus. Gut ist für mich das, was bei den Musikern und beim Publikum ankommt. So habe ich auch das Programm für unser Jahreskonzert am 5. April, meine Premiere, zusammengestellt. Es steht unter dem Motto „Ein neues Abenteuer“ mit Titeln aus Musicals, Filmen und auch einigen Originalkompositionen für Blasorchester. Ich versuche immer, die Konzertprogramme so zu gestalten, dass die Musiker gefordert werden und gleichzeitig Spaß am Spielen haben. Ich möchte Musik von hoher Qualität machen und gleichzeitig die Freude an der Musik an die Musiker und ebenso ans Publikum übertragen. So gestalte ich auch die Proben. In diesen sollte konzentriert gearbeitet werden, aber es darf auch hin und wieder ein Spaß gemacht und gelacht werden. Musik soll in erster Linie Emotionen transportieren und Geschichten erzählen.