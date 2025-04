Die Hebelmusik Hausen unter der neuen musikalischen Leitung von Maximilian Schaffrinna. Foto: zVg/Hebelmusik Hausen

Abenteuerreise zu See

Danach nahm das Orchester das Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Südamerika: In „El Dorado“ begleitete es die Conquistadores auf der Suche nach dem Goldland. Mit „Tintin – Prisoners of the Sun“, der Musik zum gleichnamigen Musical über Tim und Struppi, verabschiedeten die Musiker das Publikum in die Pause – begleitet von lang anhaltendem Applaus. Im zweiten Konzertteil ging es erneut auf musikalische Abenteuerreise: zur See mit „A Ship in the Mist“ und „Sailing for Adventure“, in die Berge mit „Adventures on a Journey“ sowie in den Orient mit bekannten Melodien aus „Aladdin“ und „Lawrence of Arabia“.