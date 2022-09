Neuer Film Star-Besetzung um Emma Stone für Lanthimos-Film

Neben Oscar-Preisträgerin Emma Stone (33, "La La Land") sind Willem Dafoe (67, "Nightmare Alley"), Jesse Plemons (34, "The Power of the Dog") und Margaret Qualley (27, "Once Upon a Time in Hollywood") bei dem Film "And" an Bord, wie das Studio Searchlight Pictures bekanntgab.

"Variety" zufolge sollen die Dreharbeiten im Oktober in New Orleans beginnen. Der Inhalt des Films ist noch unter Verschluss.