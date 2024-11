Dem Hype auf der Spur

Ihren Aufstieg verdankt die Dubai-Schokolade Instagram und Tiktok, wo sie ein großes Thema ist. Inzwischen wird sie auch in Lindt Boutique Stores bundesweit verkauft. Die Schokolade sorgt seitdem für meterlange Warteschlangen und Weiterverkäufe im Internet für Hunderte Euro. Rund 15 Euro kostet eine Tafel im Geschäft.

Die Schokolade stammt ursprünglich vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, das sie seit 2021 in Dubai vertreibt. In Dubai kostet die Schokolade umgerechnet etwa 16,60 Euro. Die teuerste Zutat an der Schokolade ist laut Verbraucherzentrale Berlin die Pistaziencreme. "Da sollten die VerbraucherInnen genau hinschauen, wie viel Pistazie steckt in dem Produkt wirklich drin."