Neuer Gemeinderat: Spiegelhalter will Energieautarkie

Was wollen Sie persönlich erreichen und verändern in Ihrer Stadt?

Oh, da fallen mir viele Dinge ein, die mir am Herzen liegen: Vor allem ein offenes Ohr für die Interessen der Bürger haben und mich dafür einsetzen. Auf den Rat sachkundiger Bürger hören und sie in die Projekte mit einbeziehen. Herrn Dr. Koch bei der Suche eines Nachfolgers unterstützen, um die ärztliche Versorgung in Zell sicherzustellen. Für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Mich für die Vereins-, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit engagieren. Mein Herzensthema, die Weichen für die 100-prozentige Energieautarkie der Stadt Zell zu stellen. Bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue zu schaffen. Das Zeller Schwimmbad auf ein finanziell gesundes Fundament stellen. Den Bahnhofsvorplatz mit bescheidenen Mitteln ordentlich und vorzeigbar machen. Straßen und Wege in der Stadt in den Ortsteilen und Wäldern pflegen und instandhalten. Christliche und menschliche Werte leben und weitergeben. Es geht für mich um ein wertschätzendes Miteinander und Füreinander, denn nur gemeinsam können wir viel bewegen. Weiterhin geht es für mich um eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den anderen Gemeinderatsmitgliedern sowie den Bürgern.