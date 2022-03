Neuer Marvel-Film Ariana DeBose wird für Marvel-Film zur Voodoo-Pristerin

Der 31-jährige Latina-Star hat den Zuschlag für eine Rolle in dem geplanten Marvel-Superheldenfilm "Kraven the Hunter" bekommen, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. DeBose soll darin eine Voodoo-Priesterin verkörpern, die mit dem Bösewicht Kraven eine turbulente Beziehung hat.

Aaron Taylor-Johnson spielt den Antihelden, Oscar-Preisträger Russell Crowe wirkt ebenfalls mit. Kraven ist in Marvel-Comics der Feind von Spider-Man. Als Regisseur ist J.C. Chandor ("All Is Lost", "A Most Violent Year") an Bord. Das Studio Sony Pictures will dem Film im Januar 2023 in die Kinos bringen.