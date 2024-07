Neuer Ortschaftsrat: Rochade am Enkensteiner Ratstisch

Foto: Gudrun Gehr

Harscher würdigt Brutschin

An Bürgermeister Dirk Harscher war es dann, die Verdienste der sichtlich bewegten Eva Brutschin selbst zu würdigen. Sie war zehn Jahre im Ortschaftsrat aktiv und von Beginn an Ortsvorsteherin. „Eva Brutschin war immer sehr engagiert, immer sehr wissbegierig, wir hatten eine hervorragende Zusammenarbeit.“ Die scheidende Ortsvorsteherin habe im Dorf enorm viel erreicht, sagte Harscher und erinnerte an viele Projekte ihrer Amtszeit. Darunter der abgeschlossene Hochwasserschutz mit einem Investitionsvolumen von rund 3,6 Millionen Euro, der Breitbandausbau, die Ausschreibung des Enkensteiner Rathauses, der Anbau an den Maibergsaal oder auch die Tempobegrenzung in der Ortsdurchfahrt. Gerade der Hochwasserschutz bedeute für die Bürger auch eine Wertsteigerung ihrer Immobilien bedeuten, so Harscher. „Wir hoffen jedoch, dass uns ein größeres Hochwasser künftig erspart bleibt“. Der Maibergsaal als Ortsmitte werde in einem hervorragenden Zustand hinterlassen, worauf die Bürger stolz sein können. „Ich hätte Dich gerne noch weiter im Amt gesehen“, betonte der Bürgermeister bei der Verabschiedung.