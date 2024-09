Neuer Ortsvorsteher: Den Zusammenhalt im Dorf stärken

Sein Studium zum Bauingenieur (FH) absolvierte er von 1992 bis 1996 in Stuttgart. Dort blieb er auch 20 Jahre und befasste sich mit der Planung und Projektleitung mittlerer und großer Bauprojekte im Tief- und Wasserbau, arbeitete im öffentlichen Dienst beim Zweckverband Landeswasserversorgung in Stuttgart. Damals habe er bereits „viel Gremienarbeit gemacht“, sagt er. Denn viele seiner Projekte stellte er in verschiedenen Sitzungen vor. 2012 kam er mit seiner Frau zurück ins heimatlich Wiesental und trat 2013 in das Büro „diewald bauingenieure“ ein. 2016 gründete er dann sein eigenes Büro mitten in Pfaffenberg und kümmerte sich fortan um den Ausbau des Nahwärme- und Breitbandnetzes im Landkreis sowie um kommunale Projekte in der Wasserver und -entsorgung.