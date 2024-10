Neuer Ortsvorsteher in Gresgen Peter Grether hat viele Pläne

Für mehr Sicherheit

Das nächste drängende Thema in Grethers Augen ist der Verkehr. Während landauf, landab Tempo 30 oder 40 eingeführt worden ist, darf durch Gresgen noch immer unvermindert gefahren werden. Der neue Ortsvorsteher sieht zwei Probleme: Zum einen den Lärm, der vor allem am Wochenende durch den zunehmenden Freizeitverkehr eine Belastung geworden sei. Das passe nicht zum Prädikat des Erholungsortes, mit dem sich Gresgen schmückt. Zum anderen die Sicherheit. Gresgen hat eine Grundschule und die Kinder würden täglich nach Schulschluss auf der Straße herumspringen, ausgelassen tollen, bis irgendwann der Schulbus kommt. Dieses Thema will Grether vordringlich angehen. Es gehe ausdrücklich nicht darum, in den Nebenstraßen Gresgens Tempo 30 einzuführen. Er wolle keinen Aktionismus beim Thema Verkehrsberuhigung. Um die Einmündungen der Nebenstraßen aus dem Unterdorf und dem Hinterdorf auf die L 140 zu entschärfen – hier ist Tempo 100 erlaubt – möchte der Ortsvorsteher außerdem das Ortsschild hinter diese Kreuzungen versetzen lassen.