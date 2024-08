Neuer Ortsvorsteher in Tegernau: Für ein besseres Miteinander

Kiefer will versuchen, die Tegernauer Bürger „besser ins Boot zu holen“. „Ich bin sehr offen und dankbar dafür, wenn ein Bürger eine Idee hat, was man im Ort machen kann“, betont er. Jeder dem im Ort etwas auffalle, sollte dies an den Ortsvorsteher oder an die Ortschaftsräte weiterleiten – „und dann kann man schauen, was man im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten machen kann.“ Auch aus diesem Grund biete Kiefer jeden Donnerstag von 19.30 bis 20.30 Uhr eine Sprechstunde für die Bürger an. Darüber hinaus könne mit ihm jederzeit per Telefon ein Termin vereinbart werden.