Wiese hat ein Diplom als Maschinenbauingenieur und hat ergänzend Betriebswirtschaft studiert. In der Schweiz war er in einem Chemie-Unternehmen in einer Führungsposition tätig. Diese Erfahrung komme ihm jetzt zugute, auch wenn er kommunalpolitisch bisher noch nicht in Erscheinung getreten sei, ist er sich sicher.

Schule als Wohlfühloase

Götz Wiese ist eng mit dem Ort verbunden. Seit 28 Jahren lebt er mit seiner Frau in Wiechs. Die Tochter ging dort zur Grundschule und er schätze diese als eine „Wohlfühloase für Kinder“, die gut ausgestattet sei und wo man gut mit den Kindern umgehe. Die Schule sei einer der Punkte im Ort, an dem man sich über die Verkehrssicherheit Gedanken machen müsse. Es sehe aber auch Notwendigkeiten für Fußgängerüberwege und verkehrsberuhigte Bereiche an anderen Orten .