Zurück in die Landeskirche

Im Juni 2013 wurde er Pfarrer in der Gemeinde St. Chrischona in Bettingen in der Schweiz und betreute im dortigen theologischen Seminar bis zum Sommer 2016 auch Studenten. 2017/18 war er zunächst Pastor in der Freien Täufergemeinde in Pfäffikon bei Zürich, später Pfarrer in der Reformierten Kirchgemeinde im benachbarten Opfikon. „2020 wollte ich nach vielen Jahren in Freikirchen zurück in die evangelische Landeskirche und habe mich um die Nachfolge von Dirk Kellner in Steinen beworben“, erzählt Meißner, der auch Natursport- und Erlebnispädagoge und Wildnisführer ist. Im Sommer 2021 kam die Familie Meißner nach Steinen für eine zweijährige Probezeit. Nun wird er schon ein Vierteljahr früher offiziell eingeführt. Meißner betont, dass er und die Familie mit viel Herzlichkeit in Steinen aufgenommen wurden, ebenso im Meret-Oppenheim-Schulzentrum, wo er als Religionslehrer arbeitet. Vom großen Engagement seiner Gemeindeglieder ist Meißner beeindruckt. Das zeige, dass sich hier sehr viele Menschen mit der Gemeinde identifizieren.