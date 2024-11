Neuer Pfarrer in Zell: Schon ein Teil der Schwanenstadt

Immer wieder Südbaden

Rathgeber hat in Heidelberg und München Theologie studiert. Achtmal ist er schon umgezogen. Immer wieder zog es ihn mit seiner Familie nach Südbaden. Geboren wurde der 63-Jährige in Weinheim. Seine Mutter stammt vom Kaiserstuhl und seine drei Kinder wurden in Südbaden geboren. Auch seine Frau fühlt sich in der Region heimisch.

In dem Haus, das er vor längerer Zeit im Kleinen Wiesental gekauft hatte, lebt er nun mit seiner Frau. „In dieser Gegend fühle ich mich daheim“, sagt er. Zusammen mit seiner Frau singt er im Gospelchor Schopfheim. Das wird so bleiben, so sieht jedenfalls die Planung in der Familie aus.

Auch während seiner Tätigkeit am Hochrhein ruhte diese Vereinszugehörigkeit nicht. Überhaupt sind für ihn Vereine wichtig. „Hier kann man mit Menschen ins Gespräch kommen und wertvolle Kontakte knüpfen“. So freut er sich auf das Konzert des Männergesangvereins Gresgen in der evangelischen Kirche Zell am Sonntag, 15. Dezember. Da werden ihm viele bekannte Gesichter begegnen. Denn Gresgen war Teil seiner ehemaligen Kirchengemeinde Tegernau und ist jetzt Teil der Kirchengemeinde im Kleinen Wiesental. Bei seinem Amtsantritt kamen dementsprechend auch viele ehemalige Gemeindemitglieder in den Gottesdienst.