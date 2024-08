Neuer Raitbacher Ortsvorsteher: Realist mit Sinn fürs Tierwohl

Mangel an Metzgern

Eine solche mobile Schlachtung praktiziert schon die eine oder andere Gemeinde, etwa Baiersbronn im Nordschwarzwald. Das sei wohl auch für das Tier das Beste, denn dann entfiele der Transport zum Schlachthaus, findet Johannsen. Ein Problem bei diesem Thema sei allerdings der Personalmangel bei Metzgern, den man auffangen müsse. Überhaupt liegt ihm das Tierwohl am Herzen. Deswegen sei er im Zoofachhandel gelandet. Früher habe er unter anderem Garnelen und Kampffische gezüchtet. Einen Hund als Haustier könnte er sich derzeit noch nicht vorstellen. Dafür müssten die Kinder erst ins richtige Alter kommen, damit auch sie artgerecht mit dem Tier umgehen.

Er hänge sehr am Schweigmatt-Schwimmbad, sei gerne dort und seine Kinder hätten dort schwimmen gelernt. Er selbst und mittlerweile auch Leute aus anderen Gemeinden und Städten fänden dort Entspannung abseits überfüllter Freibäder in den Tälern, wie er in den jüngsten Wochen beobachtet hat. Aber es fehle einfach ein Betreiber mit Konzept. Und davon hingen die Zuschüsse der Stadt ab.

Verein als Lösung

Ideal wäre für ihn ein Verein aus sieben rüstigen Rentnern, die – jeder an einem anderen Wochentag – die Verantwortung übernähmen, so Johannsen. Die aktuelle Versorgung mit Rettungsschwimmern sei ohnehin top. Auch in Sachen Reparaturen hat sich Johannsen schlau gemacht. So gebe es die Möglichkeit, statt einer neuen Folie ein Granulat im Becken aufzutragen, das nach dem Aushärten dafür sorge, dass kein Wasser verloren geht.