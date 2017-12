Nachrichten-Ticker

09:49 Neun Verletzte nach Moskauer Busunglück noch im Krankenhaus

Moskau - Nach dem schweren Busunglück in Moskau sind neun Verletzte noch in Krankenhäusern behandelt worden. Eine Frau schwebe noch in akuter Lebensgefahr, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Behördenquellen. Der Linienbus war am Montag die Treppe einer belebten Unterführung hinabgerollt und hatte viele Fußgänger überfahren. Vier Menschen wurden getötet, etwa ein Dutzend verletzt. Die Polizei ging in ihren Ermittlungen von einem Unfall aus. Der festgenommene 58-jährige Fahrer berichtete, die Bremsen hätten versagt.

09:48 CDU-Vize Klöckner warnt SPD vor zu weitgehenden Forderungen

Mainz - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat vor dem Start der Sondierungen mit der SPD am 7. Januar den Führungsanspruch der Union betont. "Unser Wahlergebnis liegt mehr als zwölf Prozentpunkte über dem der SPD. Das muss sich niederschlagen, wenn es zu einer Koalition kommt", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Sie warnte die SPD vor zu weitgehenden Forderungen. "Ich gehe mit offenem Visier und natürlich kompromissbereit in die Gespräche. Klar ist aber, dass für die Union das gemeinsame Wahlprogramm Grundlage ist."

09:46 Kosslick: #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen

Berlin - Die Sexismus-Diskussion hat auch Folgen für die Filmauswahl der Berlinale. "Die #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen gehabt", sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick der Deutschen Presse-Agentur. "Man schaut Filme jetzt auch anders an." Wenn früher auf der Leinwand eine Sekretärin "vernascht" wurde, dann hat man gesagt: Na gut, das steht eben so im Drehbuch. Jetzt sagt man: Naja, das müssen wir jetzt nicht auch noch zeigen". Kosslick habe sich für den Wettbewerb bislang rund 150 Filme angesehen.

08:45 Neuer "Star Wars"-Film beherrscht US-Kinos über Weihnachten

New York - Das Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars: Die letzten Jedi" ist über Weihnachten der Hit in Nordamerika geblieben. Am Wochenende um Heiligabend spielte der achte Teil der Weltraumsaga in den USA und Kanada 68,5 Millionen Dollar ein. Dem Branchendienst "Box Office Mojo" zufolge kommt der neue Teil der Reihe dort in nur zehn Tagen damit auf eine Einspielsumme von 365 Millionen Dollar. Schon am vorigen Wochenende hatte der Film die Kinos wie erwartet kräftig aufgewirbelt und war mit einer Einspielsumme von rund 220 Millionen Dollar zum Kassenschlager avanciert.

08:43 Japan prüft Verteidigungsfähigkeiten

Tokio - Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Asien überprüft Japan seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten. Japanischen Medienberichten zufolge denkt die rechtskonservative Regierung ungeachtet der pazifistischen Verfassung über die Anschaffung eines Flugzeugträgers nach. Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Nordkorea baut Japan unterdessen seine Raketenabwehr aus. So sollen zwei auf dem Land installierte Aegis-Systeme mit Abfangraketen angeschafft werden. Sie sollen ab 2023 die bislang zweistufige, auf Schiffen und an Land stationierte Raketenabwehr des Landes ergänzen.