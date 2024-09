Ankunft vor acht Jahren

Aseel stammt aus Syrien, wo er zunächst eine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich absolviert hatte und bei seinem Vater im Betrieb, der sich auf den Sanitärbereich spezialisiert hatte, mitarbeitete. Doch dann brach der Krieg aus und es sei „Schluss mit Bauen gewesen, eher umgekehrt“, wie Aseel es ausdrückt. Er floh vor dem Krieg und kam über die Türkei vor acht Jahren nach Deutschland.

Arbeit in Architekturbüro

Zunächst landete Aseel im Saarland. Er lernte Deutsch und studierte schließlich Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Danach arbeitete er in einem Architekturbüro in Rheinland-Pfalz. 2022 machte er seinen Master in Architektur. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Städtebau.