Neues Album 75 Jahre und kein bisschen leise: Iggy Pop rockt wieder

"New Atlantis" kann wahrscheinlich als Ballade durchgehen. Es ist eine Liebeserklärung an Iggy Pops Wahlheimat Miami, die er im Song als "eine wunderschöne Hure von einer Stadt" bezeichnet. "Aber jetzt versinkt sie im Meer", singt er in Anspielung auf den steigenden Meeresspiegel, der die Metropole in Florida bedroht.