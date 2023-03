Neues Album AnnenMayKantereit sind zurück am WG-Tisch

Nun suchen die Künstler - nach einsamen Jahren der Pandemie - ihren Weg zurück in eine neue Realität, in der Liebe und Sinnsuche wieder zu Hauptthemen werden. Und finden ihn. In ihrem vierten Studioalbum kommen die drei Kölner endlich zurück an ihren WG-Tisch. "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" - so lautet entsprechend der Titel des Albums. "Lass es raus, lass es kreisen, in diesen seltsamen Zeiten", singt Leadsänger Henning May im Opener.

Es geht auch mal um Erdbeerkuchen

"Das finde ich schon total wichtig, dass das Album so den Schub wieder raus gibt in die endemische Phase", sagt Gitarrist Christopher Annen (33) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die wieder gewonnene Normalität merkt man den Künstlern an. "Bei dem Album war viel leicht", erzählt Schlagzeuger Severin Kantereit (31) und lächelt seinem Bandkollegen zu.