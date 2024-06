Der Eingriff und die Reha waren erfolgreich, obwohl Jon Bon Jovi nach eigener Aussage noch nicht am Ziel ist. "Ich bin auf einem guten Weg der Genesung", sagt er. Kurzauftritte hat er bereits absolviert. "Ich bin noch nicht bereit, eine Tournee mit 50 oder 100 Shows anzukündigen, aber ich würde sagen, ich bin bei etwa 90 Prozent." Dass er mit 62 nicht mehr wie mit 26 singt, versteht sich von selbst. Für die neuen Songs funktioniert das stimmlich jedoch gut.

Die eingängige erste Single mit Bruce-Springsteen-Einfluss schaffte es direkt in die Top 10 der amerikanischen Rock Digital Song Sales, die tatsächlich noch Verkäufe zählen. "Legendary" erzählt von den oft einfachen Dingen, die das Leben schön machen und referenziert Neil Diamonds Gassenhauer "Sweet Caroline". "Wir haben eine Hitsingle", sagt Jon Bon Jovi sichtlich erfreut. "Ich weiß, dass es nicht der beste Song auf dem Album ist. Es wird also ein verdammt gutes Jahr."

Mehrere Ohrwürmer und positive Stimmung

Tatsächlich enthält die neue LP noch bessere Nummern. Das treibende "We Made It Look Easy" ist autobiografisch zu verstehen. Bei "Living Proof" erinnert die Band mit Talkbox-Effekten wie bei "Living On A Prayer" und einem Riff aus der "It's My Life"-Schublade an frühere Erfolge. Und das klingt erstaunlich gut. Vielleicht der größte Ohrwurm auf dem Album ist die rockige Ballade "Waves". Fast schon ein Partykracher zum Mitgrölen ist das überschwängliche "Walls of Jericho".