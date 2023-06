Neues Album Die Foo Fighters und ihre Reise durch die Trauer

Es ist das erste Album nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins, der im März vorigen Jahres auf Tournee leblos in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden wurde. Mit dem Album verarbeitet die Band den schweren Verlust - Trauer und reichlich Emotionen finden sich zwischen klassischen Elementen der Band auf "But Here We Are".

Der Song "The Glass" kombiniert pulsierende Riffs, treibende Drums und den markanten Gesang von Dave Grohl zu einer kraftvollen Hymne. Darauf folgen ruhige Rockballaden wie "Under You" und "Beyond Me", die schließlich in dem Song "Rest" münden, der das ruhige Album akustisch abrundet.