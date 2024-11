Neues Album in Arbeit Kanadas beliebtester Rockexport: Bryan Adams wird 65

Spezialist für emotionale Balladen

Emotionale Balladen sind eine weitere Spezialität von ihm. So zählt "(Everything I Do) I Do It for You", sein Grammy-prämierter Titelsong für den Film "Robin Hood: König der Diebe" von 1991, zu den Höhepunkten seiner Karriere. Weitere berühmte Schmachtfetzen sind "Heaven", "Straight From The Heart", "Please Forgive Me" und "Have You Ever Really Loved A Woman?".

Privat ist der Kuschelrock-Spezi seit langem mit seiner früheren Assistentin Alicia Grimaldi liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Mirabella Bunny kam 2011 zur Welt, Lula Rosylea wurde im 2013 geboren. Verheiratet sind Adams und Grimaldi bislang nicht - dem Vernehmen nach. Sein Privatleben schirmt der überzeugte Veganer weitgehend von der Öffentlichkeit ab. "Das geht niemanden außer mir etwas an", sagte er dem "Telegraph".

Duette mit Tina Turner und Barbra Streisand

Privat hat der Musiker, der in London lebt und dort ein Studio hat, sein Glück mit Grimaldi gefunden. Beruflich war Bryan Adams mit verschiedenen Partnerinnen erfolgreich, darunter Barbra Streisand ("I Finally Found Someone"), Spice Girl Melanie C ("When You're Gone") und Jennifer Lopez ("That's How Strong Our Love Is").

Jedes Duett war für Adams ein Erlebnis. "Wenn ich zurückblicke, dann waren alle wunderschön", erzählte er im dpa-Gespräch. Besonders aber beeindruckte ihn, dass Tina Turner 1984, als er noch ein Newcomer war, mit ihm das kernige Rockduett "It's Only Love" aufnahm. "Warum sollte sie mit einem völlig Unbekannten singen?"

Immer noch ein Rocker

Im Herzen ist Adams ein Rocker geblieben. Das merkt man, wenn er bei seinen Konzerten voller Leidenschaft Klassiker wie "Run To You" oder "Can't Stop This Thing We Started" zum Besten gibt. Mit dominantem Gitarrensound - für den sorgt seit 1976 sein Mitstreiter und Leadgitarrist Keith Scott - und mit kraftvollem Schlagzeug ist seine Musik tief im klassischen Rock verwurzelt.

Zuletzt rockte Adams auch wieder deutlich härter. Er veröffentlichte die Songs "Rock And Roll Hell" und "War Machine". Beide hatte er mit seinem langjährigen Songwriting-Partner Jim Vallance schon Anfang der 80er Jahre - noch vor seinem eigenen großen Durchbruch - für die Hardrock-Band Kiss geschrieben.

Das Musikvideo für "Rock And Roll Hell" drehte er auf dem Dach der Londoner Royal Albert Hall. Dort hatte er im Mai drei gefeierte Konzerte gegeben, in denen er jeweils ein komplettes Album zum Besten gab - "18 Til I Die", "Reckless" und "So Happy It Hurts". Mitte November erscheint ein Boxset mit allen drei Konzerten. Man ahnt es schon: Bei "Summer Of '69" sang das Publikum besonders laut mit.