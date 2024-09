Neues Album: Katy Perrys Comeback: Fehltritt oder Satire?

Perrys Ausflüchte und ein Musikvideo, in dem ausnahmslos normschöne, fast nackte Frauen zu ihrer Aussage tanzen, dass Frauen "alles sein können", wirkt da seltsam rückwärtsgewandt.

"Ein bisschen sarkastisch": Katy Perry reagierte auf Kritik

Im Video zu "Woman's World" ist die Musikerin in Pin-up-Outfits zu sehen, während sie zum Beispiel einen diamantbesetzten Akkuschrauber in die Höhe hält, Monster-Truck fährt oder sich Benzin in ihren nackten Hintern tankt.

Das sei Satire, entgegnete Perry, nachdem Kritik lautgeworden war. "Wir haben einfach nur Spaß, sind ein bisschen sarkastisch dabei", sagte sie in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. "Es ist sehr slapstickartig und sehr auf die Spitze getrieben. In diesem Setting tun wir so, als ob es uns nicht um den männlichen Blick ginge - aber wir bedienen natürlich den männlichen Blick."

Der frühe Erfolg von Katy Perry

Nicht nur ihre Musik, vor allem ihre öffentliche Inszenierung wirkt wie ein Recycling dessen, was Katy Perry um die frühen Zehnerjahre zu einer der Pop-Ikonen schlechthin werden ließ. Sie hatte damals sagenhaften Erfolg. So landeten etwa fünf Singles ihres 2010er-Albums "Teenage Dream" auf Platz eins der Billboard-Charts.

Es war eine Zeit, in der Perry, Rihanna oder Lady Gaga mit Elektro-Pop-Krachern wie "Firework", "Only Girl (In The World)" oder "Poker Face" die Charts anführten.

Es war auch die Zeit, in der ein Lied darüber, dass man als Frau eine andere Frau geküsst habe, noch ansatzweise subversiv wirkte (und gleichzeitig männliche Fantasien bedienen konnte - so zu sehen in Perrys Video zu "I Kissed a Girl").

An diese Ära versucht Perry offenbar anzuschließen. Doch während das gesellschaftlich aus der Zeit gefallen wirkt, fehlen ihr und ihrem Team musikalisch die zwingenden Ideen, die ihre früheren Hits auszeichneten.