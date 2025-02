Neues Album Popstar der Widersprüche: Neues Album von Shirin David

Nun bringt David (29) - in Sachen Nummer-eins-Hits die erfolgreichste Sängerin in Deutschland - ihr drittes Album heraus: "Schlau aber Blond". Nicht mal eine Minute braucht die Rapperin dort, um klarzustellen, dass sie ikonisch sei: "Cancel mich. I love it. Sexy Bitch. I got it. Viel Geld, I want it. Ich bin iconic."

Mehr Pop, weniger Rap

"Schlau aber Blond" zeigt: David mag es, sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden. Während ihr Vorgängeralbum "Bitches Brauchen Rap" (2021) mit schweren Beats und feministischen Ansagen wie ein Befreiungsschlag aus unterdrückten Gefühlen wirkte, sind die meisten der 14 neuen Songs deutlich leichter - poppiger, teilweise ironisch angehaucht, aber dafür auch weniger rap-lastig.