Neues Album Snoop Dogg auf Mission mit anderen Rap-Stars

Snoop Dogg, geboren als Calvin Cordozar Broadus Jr. am 20. Oktober 1971 in Long Beach (Kalifornien) nahe Los Angeles, begann seine Karriere als Schützling von Dr. Dre.

Sein besonders entspannter Flow und die charakteristische Stimme katapultierten ihn mit Songs wie "Gin and Juice" oder "Who Am I (What's My Name)" sofort in die Charts.