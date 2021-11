Neues aus Hollywood Gal Gadot übernimmt Disney-Rolle

"Ich bin so aufgeregt. Ich würde so gerne mehr verraten", erzählte die Schauspielerin über ihr Mitwirken in einem geplanten Schneewittchen-Remake am Rande der Premiere für ihren neuen Film "Red Notice", wie das US-Branchenblatt "Variety" am Freitag berichtete. Gadot hatte laut Medienberichten kürzlich den Zuschlag als die böse Königin in der neuen Realverfilmung des Märchenklassikers "Snow White" bekommen. Regisseur Marc Webb ("The Amazing Spider-Man") soll 2022 mit den Dreharbeiten beginnen.

Das Disney Studio hatte bereits im Juni die Hauptrolle von Schneewittchen an den jungen Nachwuchsstar Rachel Zegler vergeben. Zegler (20) ist ab Dezember in ihrer ersten großen Rolle in Steven Spielbergs "West Side Story"-Remake zu sehen.