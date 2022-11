Neues aus Hollywood Michael Douglas mit Sohn in Familiendrama "Blood Knot"

Vor knapp 20 Jahren wirkten gleich drei Generationen des Douglas-Clans an der schwarzen Komödie "Es bleibt in der Familie" (2003) mit. Neben Sohn Cameron waren Michael und dessen geschiedene Eltern, Hollywoodveteran Kirk Douglas (1916-2020) und Diana Douglas (1923-2015), an Bord.

Cameron Douglas stand 2017 nach Verbüßen einer knapp siebenjährigen Haftstrafe wegen Drogenvergehen erstmals wieder vor der Kamera. In dem Buch "Long Way Home" (2019) schrieb er über seine Sucht- und Gefängniserfahrungen. Zuletzt spielte er im Thriller "The Runner" (2021) mit.