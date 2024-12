Neues Baugebiet in Sallneck: Streuobstwiese teilweise im Weg

Einsprüche kamen noch aus Freiburg, wo das Regierungspräsidium am Wohnraumbedarf in Sallneck zweifelte. Einspruch auch aus Lörrach, wo das Verkehrsdezernat eine breitere Straße wollte. Doch jetzt kann wohl nichts mehr das kleine Neubaugebiet aufhalten. Gemeinderat Matthias Leisinger aus Wieslet riet noch, in allen Ortsteilen eine Liste mit Bau-Interessenten vorzuhalten, um auf der sicheren Seite zu sein. Dann ließ Bürgermeister Gerd Schönbett abstimmen und erhielt ein einstimmiges Votum für den Bebauungsplan in Sallneck.