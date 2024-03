Neues Buch: Sky du Mont schreibt von Narrenfreiheit, Liebe und Hoffnung

Gelassenheit bei Katastrophen-Prognosen und die Haltung, Migranten als Bereicherung zu empfinden gehören für du Mont genauso zu Glück und Zufriedenheit wie Offenheit für eine späte Liebe. "Lohnt sich das?", sei in Zusammenhang mit Letzterer eine überflüssige Frage, meint er im dpa-Interview. "Solange noch irgendeine Regung in mir ist, lohnt es sich doch. Solange ich mit ihr lachen kann und Freude habe, jede Berührung Spaß macht, solange noch ein bisschen Saft in einem ist."

Politisch und soziales Engagement statt halbseidener Rollen

Seinen Beruf, den er auf einer Schauspielschule in München erlernte, sieht der Star, der in seinen Rollen oftmals als halbseidener Beau eingesetzt wurde, dagegen mit einiger Distanz. "Derzeit spiele ich überhaupt nicht, denn mir werden fast nur Figuren in Blazern und teuren Anzügen angeboten. Darauf habe ich keine Lust mehr", sagt der Wahl-Hamburger. Vielmehr engagiert er sich politisch und sozial für etliche Einrichtungen wie Kindergärten und die Tierrechtsorganisation Peta.

Sein wohl wichtigstes Lebensmotto teilt er dann gern noch mit. "Making the best of it - wir machen einfach das Beste daraus. Das habe ich von meiner Mutter, einer starken Frau", verrät der 76-Jährige. Fast nichts könne ja so schlecht sein, dass man es nicht doch verbessern könnte. Es gebe fast immer ein kleines Lichtlein, das irgendwo brenne. "Oft muss man nur mal den Hebel umdrehen und sich sagen, Moment, ich kann noch mit beiden Beinen aus dem Zimmer gehen. Oder mir einen Film anschauen, ein Buch lesen – das können nicht alle Menschen. Oder ich kann mich noch mal verlieben", räsoniert du Mont. "Das versuche ich in meinem Leben - und kriege es meist auch hin."