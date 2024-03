Neues Buch über Olaf Scholz: Ein schlauer Kanzler, aus dem keiner schlau wird

Der Kanzler ist von sich selbst sehr überzeugt

"Ein deutscher Kanzler" zeichnet Scholz als einen sehr von sich selbst überzeugten Mann, der aber seine politischen Überzeugungen durchaus wandelt. In jungen Jahren reist er nach Moskau, schreibt noch als Jurastudent marxistische Aufsätze. Heute geriert er sich als Pragmatiker, der Besonnenheit als seinen Markenkern ausweist. Zugleich versucht er, sich mit seinem Zögern bei der Lieferung der Taurus-Marschflugkörper als "Friedenskanzler" bei verängstigten Wählern zu positionieren - während Deutschland so viele Waffen an die Ukraine liefert wie sonst nur die Amerikaner.

Wer also ist dieser Olaf Scholz? Das bis heute gültige Urteil fällen laut Buch schon früh die Mitschüler von Scholz am Gymnasium in Hamburg-Rahlstedt: "Die anderen wissen: Scholz ist schlau. Sie werden aber nicht schlau aus ihm."