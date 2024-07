Neues Feuerwehrfahrzeug: „Königsklasse der Brandbekämpfung“

Hofmann erwähnte nicht nur den Aufwand bei der Abholung des Fahrzeuges, sondern auch die Stunden, die im Vorfeld in Planungen und Besprechungen – etwa beim Ausklügeln der Beladepläne – geflossen seien, und im Nachgang in die Ausbildung am neuen Fahrzeug.

Vielleicht ein künftiger Floriansjünger? Foto: Gudrun Gehr

„Dieses Fahrzeug repräsentiert nicht nur den technologischen Fortschritt und die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr, sondern auch das Engagement und den Zusammenhalt der Mannschaft“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher. Bereits im Jahr 2013 sei im Feuerwehrbedarfsplan deutlich geworden, dass die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig sei. Harscher betonte: „Es ist kein Geheimnis, dass eine leistungsfähige Feuerwehr das Rückgrat jeder Gemeinde bildet. Er dankte auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner für seine Unterstützung. Das HLF 20 sei nicht irgendein Fahrzeug – „es ist die Königsklasse der Löschgruppenfahrzeuge und ein Meilenstein für unsere Feuerwehr, mit dem wir auch weiterhin auf dem neuesten technischen Stand bleiben“.