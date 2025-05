Neues Kirchenoberhaupt Jubel, Tränen und "Viva il Papa" - Zehntausende feiern Papst

Viele telefonieren erst einmal

Die Menschen schwenken Fahnen, hüpfen wie Kinder auf und ab, singen und lachen. Manche rufen ihre Lieben zu Hause an, in allen möglichen Sprachen. "Welche Emotion, den weißen Rauch live zu sehen!", sagt eine Italienerin mit ihrem Mann am Telefon und nennt es "bellissimo" - sehr schön! Andere müssen erst einmal auf ihrem Handy nachschauen, woher das neue Kirchenoberhaupt überhaupt kommt. Eine Italienerin vermutet einen Franzosen hinter Prevost.

Während der Rede des neuen Papstes auf dem Balkon rufen viele Menschen "Viva il Papa!". Sie schwenken ihre Landesfahnen, vor allem unter Leuten aus spanischsprachigen Ländern brandet Applaus aus, als Leo XIV. auf Spanisch seine Gemeinde in Peru grüßt. Aber auch die Römer unter den Schaulustigen freuen sich über den Auftritt ihres neuen Bischofs - denn der Papst ist Bischof von Rom.

Erster Papst aus den USA

Mit Prevost kommt zum ersten Mal in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte ein Pontifex aus den Vereinigten Staaten. Bislang hat er im Vatikan als Kurienkardinal das wichtige Dikasterium für alle Bischöfe weltweit geleitet - ein Dikasterium ist vergleichbar mit einem Ministerium. Früher war er als Missionar und Bischof in Peru tätig sowie Generalprior des Augustinerordens. Er gilt als Vermittler zwischen Reformern und Traditionalisten innerhalb der katholischen Kirche.