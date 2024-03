Der neue Lörracher Gastronom Kevin Sadiku Foto: Marco Fraune

Vom Azubi bis zum Arzt

Allgemein will sich der 23-jährige Bad Säckinger, der ab April in Lörrach wohnen wird, an regionalen Produkten orientieren, doch auch Entrecôte aus Südamerika vom Lavastein werde es geben. Ebenso wie Safran aus dem Iran und Trüffel aus dem Piemont. „Wir versuchen ein hohes Niveau zu halten, aber auch der Otto-Normalverbraucher ist willkommen.“ Vom Azubi bis zum Chefarzt reicht die Zielgruppe – was auch mit den passenden Preisen gelingen soll. Ein sehr großer Fokus werde auf der Mittagskarte liegen, die Zwei-Gänge-Menüs zwischen 12,90 bis 15,90 Euro enthalten. „Am Mittag versuchen wir so attraktiv wie möglich zu sein.“ Aber auch am Abend werde es für jedermann bezahlbar bleiben.