Neues Motel in Schopfheim: Augenmerk liegt auf der Ausstattung und der Technik

Keine einfache Geburt

Überhaupt sei es keine einfache Geburt gewesen: Erst sei der Gemeinderat nicht glücklich mit dem Motel gewesen, dann seien weitere Schwierigkeiten dazu gekommen, darunter Corona, Probleme bei den Lieferketten und so weiter, sagt Hüseyin Korkmaz. Am Anfang hatte die Familie noch geplant, an der Stelle des Motels eine weitere Halle für Korkmaz Vakuum und Druck zu bauen. Allerdings habe der Architekt dann ein Motel vorgeschlagen und der Familienrat sei dem gefolgt.

Solar auf dem Dach

Und dieses sollte dann aber auch richtig gemacht werden: Dementsprechend legte die Familie Wert auf die Ausstattung und Technik. So betreibt eine Solaranlage auf dem dem Dach die Wärmepumpen beziehungsweise die Klimaanlagen sowie die Fußbodenheizung im Erdgeschoss, und auch das Wasser wird mit Solarthermie geheizt. Dazu kommt auch ein Gasbrenner, der gesetzlich vorgeschrieben sei, um der Gefahr von Legionellen zu begegnen. Damit sei das Motel eigentlich klimaneutral, so Hüseyin Korkmaz. Auch auf den Dächern von Korkmaz Vakuum und Druck befänden sich Solaranlagen, betont er.