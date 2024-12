Neues Musical "King of Pop": Hamburg im Michael-Jackson-Fieber

Von "Beat It" über "Smooth Criminal" bis "Thriller"

Das Musical erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons "Dangerous"-Welttournee im Jahr 1992. Das Buch stammt aus der Feder von Lynn Nottage. In einem Probenraum können die Zuschauer Michael Jackson bei der Arbeit zusehen und erleben so einen Hit nach dem anderen.

Eine MTV-Journalistin interviewt den Sänger während der Proben zu seinem Leben - dadurch werden in Rückblenden einige Stationen seines Lebens beleuchtet - angefangen von den Erfolgen mit den Jackson Five über TV-Auftritte in Musikshows bis zum legendären "King of Pop", der die Stadien in aller Welt füllte und dessen Alben die Hitlisten anführten.

Der Clou dabei: Die Darsteller im Probenraum wechseln blitzschnell ihre Rollen und spielen auch die Figuren in den Rückblenden. Das Bühnenbild von Derek McLane zeigt eine Backstagebühne mit wenigen Requisiten und einem großen LED-Bildschirm, der die Bühne in Sekunden in eine neue Szenerie verwandeln kann.