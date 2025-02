Neues Schulgesetz: Veränderungen und Herausforderungen

Neu ist auch, dass nun in Kooperation mit Gymnasien an Gemeinschaftsschulen Oberstufenverbünde eingerichtet werden können, so dass Schüler an der Gemeinschaftsschule beginnen können und ihnen das Ziel offen steht, anschließend ein allgemeinbildendes Gymnasien zu besuchen. „Hier gilt es, den Unterricht so auszurichten, dass er zum Unterricht der Oberstufe in den Gymnasien anschlussfähig ist“, sagt Keller. Die beiden Schulen arbeiten enger zusammen und kooperieren in verschiedenen Feldern, etwa durch gemeinsame Projekte, Arbeitsgemeinschaften oder Maßnahmen der beruflichen Orientierung oder durch gegenseitige Hospitation der Lehrkräfte beziehungsweise durch gemeinsame Fachkonferenzen.

Es brauch Zeit

Wie alle Änderungen seien diese zunächst ein Eingriff in bisherige Strukturen und müssten mit hohem Aufwand umgesetzt werden, böten jedoch natürlich auch Chancen. Aber: „Damit dies gelingen kann und nicht nur auf dem Papier besteht, braucht es Zeit“, betont Keller.

Die Stärkung der Grundlagenfächer in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache sei schon seit langem Teil des pädagogischen Konzepts am Oberrhein-Gymnasium (OGW), „das wir bislang über Zusatzangebote im AG-Bereich abgedeckt haben“, schildert Rektorin Tanja Reinhardt-Albiez.

Zusätzlich läuft seit vergangenem Schuljahr in der Klassenstufe fünf ein Differenzierungsprojekt im Fach Deutsch. Dabei werden Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse in klassenübergreifenden Gruppen gefordert und gefördert. Es werde evaluiert und geprüft, inwieweit dieses Konzept auch in Mathematik und in anderen Klassenstufen umgesetzt werden kann, kündigt Reinhardt-Albiez an.

Bestätigung der Arbeit

Auch im dritten Innovationspunkt sehe man sich am OGW im besonderen Maß bestätigt: „Die Demokratiebildung ist bereits zum Beispiel durch die Nachhaltigkeits-AG, Debattier-AG und die Toleranz-AG ein äußerst aktiver Bestandteil unseres Schullebens und wird über alle Klassenstufen hinweg gepflegt.“

Die Stärkung der beruflichen Orientierung entspreche ebenfalls dem „Setting“ an der Schule: Die Rektorin verweist auf Informationen über Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb der Schule durch entsprechende Angebote.

Das Mentoring unterstütze Schüler sinnvoll in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung. „Hier wird unser bereits bestehendes Klassenteam-Stundenmodell aufgegriffen. Wir bereiten uns in Fragen rund ums Mentoring zum Beispiel im Rahmen eines pädagogischen Tags und durch Gespräche mit anderen Schulen vor. Es ist unser Ziel, ein maßgeschneidertes Mentoring-Modell für unsere Schule zu entwickeln, das den Bedürfnissen unserer Schülerschaft gerecht wird.“