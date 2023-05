Neues Seniorenangebot Der Startschuss für Senioren in Lörracher Ortsteilen

„Ein Strauß aus unterschiedlichen Veranstaltungen soll Lust machen, Neues kennenzulernen und mit anderen Mitbürgern aus der Nachbarschaft zusammenzukommen“, wirbt Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog in einer Ankündigung.

Immer donnerstags

Das Programm dafür wurde in Zusammenarbeit mit den Bürgern aus Brombach und Hauingen, Mitgliedern der Steuerungsgruppe und der Seniorenbeauftragten Ute Hammler zusammengestellt. Die Bewohner von Brombach und Hauingen sind eingeladen, an diesem neuen Angebot, das in der Regel 14-tägig immer donnerstagnachmittags von 15 bis 17 Uhr stattfindet, teilzunehmen und die Bibliothek Brombach zu einem Ort der Begegnung zu machen.