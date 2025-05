Neues Wechselfenster Tah, Ronaldo und Real: Extra-Transferregel für Club-WM

Die Lösung: Die FIFA hat ein drittes Transferfenster zu den üblichen im Winter und Sommer eingeführt. Die 32 Teilnehmer-Teams der Club-WM können vom 1. bis 10. Juni neue Spieler verpflichten oder auslaufende Verträge für den Turnierzeitraum verlängern.

Konkret war Letzteres bei den Bayern der Fall. Thomas Müller bleibt über sein ursprüngliches Vertragsende am 30. Juni noch ein Bayern-Profi und beendet seine legendäre Münchner Zeit bestmöglich mit dem Titelgewinn am 13. Juli im Endspielstadion in New Jersey.

Fix geregelt wurde von der FIFA auch: Kein Spieler darf für zwei verschiedene Vereine beim Turnier antreten.