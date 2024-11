Neues zum Hörspiel-Kult T wie Telefonlawine: Lexikon über "Die drei ???"

Leser finden nicht nur Kurz-Zusammenfassungen aller bisherigen Fälle. Man erfährt beispielsweise auch den vollen Namen des Erzfeindes der Helden, Skinny Norris. Vielen dürfte auch entgangen sein, dass sich das Geschäft von Justus' Onkel Titus Jonas still und heimlich von "Schrotthandel" in "Gebrauchtwarencenter" umbenannt hat. Und wussten Sie, dass die "Drei ???" zuerst ein Firmenhandy besaßen und dann erst eigene Mobilfunktelefone? Sogar die legendäre "Telefonlawine", die immer wieder in Gang gesetzt wird, fehlt nicht.