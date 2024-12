Neujahr in Schopfheim: Gute Wünsche für Stadt und Einwohner

Welche Ziele haben Sie für das nächste Jahr und was wünschen Sie sich, um diese erreichen zu können?

Mein Ziel für nächstes Jahr ist, mehr Besucher nach Schopfheim zu bringen. Ich wünsche mir, dass unsere Stadt als attraktives Ziel für Touristen und Kulturinteressierte bekannter wird. Dafür möchte ich abwechslungsreiche und spannende Veranstaltungen organisieren, die Menschen aus Nah und Fern anziehen. Zudem hoffe ich auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, um das Angebot in Schopfheim noch vielfältiger und ansprechender zu gestalten. Davon sollen auch lokale Akteure profitieren.

Nertil Hoxhaj, Inhaber des NeRi Lebensmittelmarkts:

Was wünschen Sie sich für die Stadt Schopfheim im kommenden Jahr?

Ich wünsche mir für die Stadt Schopfheim, dass die Menschen gerne hier leben und vor allem die jungen Schopfheimer gerne hier bleiben. Ich denke, es ist wichtig, dass die Stadt für gute Angebote sorgt, damit Schopfheim attraktiv bleibt.

Was wünschen Sie sich in beruflicher Ansicht, also für Ihren Laden, im kommenden Jahr?

Ich habe meinen Laden seit einem halben Jahr und wünsche mir von der Stadt Schopfheim mehr Unterstützung für kleine Händler. Es war schwierig, einen Laden in der Innenstadt zu finden. Hier hoffe ich, dass die Stadt kleine Händler dabei unterstützt und fördert, damit sie leerstehende Ladenräume anmieten können. Es ist schade, wenn kleine Läden verschwinden und große Ketten expandieren. Für die Einwohner sind vielseitige Einkaufsmöglichkeiten wichtig, sonst bleiben sie nicht in der Stadt.

Welche privaten Wünsche würden sie uns verraten?

Ich wünsche mir für meine Familie, dass es uns gut geht. Ich habe zwei kleine Kinder und möchte ihnen mehr Wünsche erfüllen können. Wir möchten gerne ein Haus bauen und aus unserer kleinen Dreizimmerwohnung ausziehen. Wenn es mit dem Laden läuft, dann kann ich uns diesen Wunsch hoffentlich bald erfüllen.

Welche Ziele haben Sie für das nächste Jahr und was wünschen Sie sich, um diese erreichen zu können?

Ich möchte das Angebot in meinem Laden gerne erweitern, Zeitschriften und Lottoscheine anbieten. Ich hoffe, dass noch mehr Kunden bereit sind, etwas mehr zu zahlen, damit ich auch mehr anbieten kann.

Nina Reichel, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Schopfheim:

Was wünschen Sie sich für die Stadt Schopfheim im neuen Jahr?

Allen wünsche ich für das neue Jahr alles erdenklich Gute, also Glück und Gesundheit und 365 gute Tage. Besonders dankbar bin ich im Rückblick über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und freue mich zukünftig auf eine weiterhin förderliche und vertrauensvolle Kooperation. Gerne denke ich dabei daran zurück, dass sich Bürgermeister Dirk Harscher selbstverständlich Zeit für ein gemeinsames Gespräch im Rathaus genommen hat, als ich 2023 neu als Pfarrerin in Schopfheim anfing. Sehr dankbar bin ich auch für die guten ökumenischen Beziehungen vor Ort und die Begegnungen, Gespräche und Gottesdienste mit den Menschen aus den Kirchengemeinden. Durch die Erfahrungen und Begegnungen entwickle ich mich in meinem Beruf weiter und das macht mich zufrieden.

Was wünschen Sie sich beruflich, also für die evangelische Kirche in Schopfheim, im nächsten Jahr?

Für die evangelische Kirchengemeinde träume ich von einem Gemeindehaus, das baulich und technisch auf dem aktuellsten Stand ist. Ich träume davon, dass das erneuerte Gemeindehaus ein Teil des städtischen Sozialraums ist; das Gemeindehaus als ein Ort, an dem Kirche vernetzt ist mit anderen Einrichtungen und Menschen Rat und Unterstützung finden sowie Gemeinschaft erleben.

Was wünschen Sie sich privat im neuen Jahr?

Privat bin ich noch dabei, das alte Jahr zu reflektieren, und suche noch neue Ziele. Mir ist es wichtig, klare Vorsätze zu entwickeln, die zu mir passen und mich persönlich auf gute Weise wachsen lassen.“

Hans Glöggler, Wirt des Restaurants Glöggler

Was wünschen Sie sich für die Stadt Schopfheim im nächsten Jahr?

Ich wünsche mir, dass alle Menschen in Schopfheim aktiv etwas dafür tun, damit die Stadt lebenswert bleibt. Ich denke dabei nicht an die großen Dinge, sondern an die kleinen Gesten wie rücksichtsvoller Umgang mit anderen und auch mit der Umgebung – gerade auf öffentlichen Plätzen – dann fühlen sich alle sicherer und wohler hier. Jeder sollte das beitragen, was er kann. Ich wünsche mir, dass die Bürger nicht immer nur über die Politik schimpfen, sondern selbst mit anpacken und dafür sorgen, dass es voran geht.

Was wünschen Sie sich beruflich, also für die Gastronomie in Schopfheim, im nächsten Jahr?

Ich wünsche mir, dass es in Schopfheim weiterhin viele Restaurants gibt, in denen man gut essen kann, und dass die Menschen gerne ausgehen. Wir hatten im letzten Jahr großen Erfolg mit dem Catering und bei den Veranstaltungen. Auch unsere Hütte auf dem Wochenmarkt wird sehr gut angenommen. Wir haben schon wieder viele Anfragen für das nächste Jahr. Ich bin selbst im Wirteverein in Schopfheim. Dort herrscht eine gute Atmosphäre und ich hoffe, dass die bestehen bleibt.

Was wünschen Sie sich privat?

An erster Stelle natürlich: Gesundheit. Wir hatten in der Familie zwei Trauerfälle in diesem Jahr. Da sieht man viele Dinge anders und lernt die Gesundheit und das Leben neu schätzen. Ich wünsche mit natürlich auch, dass es im Beruf erfolgreich weitergeht und wir im nächsten Jahr wieder viele schöne Feste gemeinsam feiern können. Meine beiden Söhne machen ihre Abschlussprüfungen, ein Sohn macht das Abitur und ein Sohn hat eine Prüfung als Techniker. Ich wünsche mir, dass beide ihre Prüfungen gut bestehen.

Welche Ziele haben Sie für das nächste Jahr und was wünschen Sie sich, um diese erreichen zu können?

Ich möchte es im nächsten Jahr etwas ruhiger angehen. Viele Freunde sagen, dass ich doch einmal einen Gang zurückschalten könnte. Das nehme ich mir immer wieder vor, aber ich bin eben gerne aktiv und möchte auch im nächsten Jahr dazu beitragen, dass Schopfheim eine lebenswerte Stadt bleibt. Und ich möchte natürlich körperlich fit und gesund bleiben. Dafür mache ich jeden Tag etwas und möchte das auch weiterhin tun.