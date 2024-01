Neujahrsempfang Brombach: Ingolf Lenz geehrt

Ehrenamt

Egal ob Feuerwehr, Sportverein, Tafelladen, Ortschaftsrat, Bibliothek, Dorfputzede, Senioren- und Jugendarbeit, in den Kirchengemeinden oder beim gemeinsamen Mittagstisch: Ohne die gemeinnützige Arbeit von ehrenamtlich tätigen Menschen gehe gar nichts, sagte Herzog. Dazu bemühte sie auch eine bundesweite Statistik von 2019, nach der knapp 40 Prozent der Menschen ab 14 Jahren sich ehrenamtlich engagieren.

„Die allgemeine Stimmung ist nicht sehr positiv“, sagte Herzog zur Lage in Deutschland und Europa. Darum solle jeder seinen Blick auf die vielen positiven Dinge in der näheren Umgebung richten. In Brombach gebe es mit dem Senioren-Mittagstisch oder dem Brezelfrühstück in der Ortsteilbibliothek so viele positive Ansätze.